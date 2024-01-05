Здоровье 05 января 2024, 03:05 Врач раскрыл секреты правильного питания в новогодние праздники Гастроэнтеролог Вялов посоветовал заправлять новогодние салаты оливковым маслом Unsplash

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Один из секретов правильного питания в новогодние праздники — умеренность в еде и отсутствие вредных ингредиентов при приготовлении блюд. Нужно есть больше свежих фруктов и овощей, а салаты заправлять оливковым маслом, рассказал в беседе с News.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Главный секрет в новогодние праздники — это умеренность в потреблении пищи, поэтому лучше выбрать любимые блюда, а не пробовать все подряд. В идеале — заменить привычные праздничные блюда на более здоровые варианты, добавил врач.

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Следует помнить, что в холодное время организм нуждается в витаминах и минералах, а также нельзя забывать про воду. Наилучший вариант — подать на стол больше свежих фруктов и овощей, салаты заправлять йогуртом или оливковым маслом. Врач также рекомендовал пить больше воды, нежирные молочные продукты и натуральные соки без добавления сахара.

«Но самое главное — наслаждайтесь праздниками и процессом приема пищи. Расслабьтесь, насладитесь общением с близкими и любимыми блюдами», — резюмировал Вялов.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко перечислила блюда, которые можно назвать главными калорийными бомбами новогоднего стола. В список вошли селедка под шубой и оливье.