Врач раскрыл секрет правильного употребления рыбы

Незаменимые для человека омега-3 жирные кислоты содержаться в рыбе. Их дефицит в организме может приводить к различным заболеваниям, отметил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

В беседе с радио Sputnik Золотарев отметил, что дефицит омега-3 жирных кислот является одним из основных факторов появления патологий у современного человека. Он объяснил, что практически все клетки организма человека имеют мембрану, ее работа напрямую зависит от содержащегося в ней количества омега-3 жирных кислот.

Но если хранить рыбу неправильно, то омега-3 жирные кислоты могут разрушаться. Эти жиры быстро окисляются, обратил внимание Золотарев. При покупке он посоветовал стараться брать свежую рыбу, а не мороженую.

Обработку паром, тушение и запекание Золотарев назвал оптимальными способами приготовления рыбы. Наряду с рыбой он посоветовал употреблять сливочное масло. Это, по словам Золотарева, поможет усилить положительное воздействие на иммунную систему омега-3 жирных кислот.

«Примерно 10 граммов в сутки — норма для среднестатистического человека. Это не будет пагубно влиять на ваш организм с точки зрения холестерина, только если у вас нет заболеваний, которые не позволяют есть этот продукт, например, панкреатита», — заметил он.

Золотарев объяснил, что достаточное количество омега-3 жирных кислот вместе со сливочным маслом создают эффект бронхолегочного иммунитета, он сможет защитить человека в том числе и от вирусной нагрузки.

Для организма ценность рыбы связана не только с входящими в ее состав омега-3 жирными кислотами. Например, килька и сайра полезны для центральной нервной системы. На сердечно-сосудистую систему положительное влияние оказывают лососевые, а содержащиеся в треске вещества способны иметь противоопухолевый эффект.

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