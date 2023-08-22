Здоровье 22 августа 2023, 05:49 Врач раскрыл самый эффективный способ лечения пяточной шпоры Врач Мелия: УВТ является эффективным способом лечения пяточной шпоры Freepik

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Упорно-волновая терапия (УВТ) является самым эффективным способом лечения болей при пяточной шпоре. Об этом сообщил врач лечебной физкультуры (ЛФК), заведующий отделением гериатрической реабилитации РГНКЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач-физиотерапевт Александр Мелия в беседе с газетой «Известия».

«Лечение пяточной шпоры должно быть комплексным, УВТ необходимо сочетать с лечебной физкультурной — упражнениями на растяжение связок стопы», — заявил он.

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По словам специалиста, пяточная шпора является наиболее распрастраненной причиной болезненных ощущений в области пяток у людей средней и пожилой возрастной категории. В некоторых случаях боль настолько невыносима, что пациенты не могут наступить на ногу.

Врач отметил, что синдром обусловлен воспалением в области подошвенной связки, соединяющей переднюю часть стопы с пяточной костью. Метод УВТ использует импульсы звуковой волны высокого давления и воздействует на поврежденные участки. Такой способ поможет за короткий срок снять болезненные симптомы заболевания.

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