Врач раскрыл опасности диет после новогоднего переедания

Врач пояснила, что устраивать разгрузочные дни после новогодних праздников, когда были большие пиршества — это встряска для всего организма. Особенно пострадают желудок и гормональная система.

Арина Скоромная призвала на время забыть о монодиетах из кефира и яблок после переедания на праздниках. Врач пояснила, что лучше вернуться к привычному рациону питания, но ввести некоторые ограничения.

«На ланч стоит взять только суп или только курицу с гарниром из овощей на пару. Также подойдет стейк лосося или любой другой рыбы с овощным гарниром», — рассказала специалист.

Для тех, кто заботится о своей фигуре нужно забыть о компотах и десертах. Тем, кто не может без сладкого, лучше съесть фрукт.

В своем стремлении сбросить лишний вес люди обращаются к различным диетам. Но среди них есть и очень опасные. Врач-эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии, член Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева назвала среди таких опасных методов борьбы с лишним весом кетодиету.

Об этом сообщил «Царьград». Те, кто перешел на нее резко сокращают количество углеводов и увеличивают количество жиров в своей еде. В итоге организм начинает расщеплять, а жир. Это приводит к образованию кетоновых тел, что сказывается на общем состоянии человека. У него появляется сонливость и ломота в мышцах.