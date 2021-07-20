Врач раскрыл обязательное условие для выработки витамина D

Выработка витамина D в организме происходит только во время движения, рассказала врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева.

В беседе с телеканалом «Звезда» Мамаева отметила, что люди не знают об этом, считая достаточным принятие солнечных ванн.

«Когда люди лежат на солнцепеке просто обездвиженные на пляже — это абсолютно бесполезная процедура», — рассказала врач.

Необходимую дозу витамина D можно получить за 30-40 минут прогулок под солнцем, объяснила Мамаева. Однако запастись этим витамином впрок не получится, отметила врач. Причина в том, что эти вещества не способны накапливаться и быстро расходуются организмом.

А вот один из самых частых симптомов дефицита витамина D — это необъяснимые мышечно-скелетные боли, рассказал ранее врач и телеведущий Александр Мясников. В перечень источников витамина D врач включил морепродукты, яйца и молоко. Мясников также напомнил, что недостаток этого гормона может привести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца.