Врач раскрыл, как сохранить молодость при помощи сала

С помощью сала организм человека может помолодеть. В частности, этот продукт влияет на предотвращение опухолей. Об этом рассказала известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.

«Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала», — сказала врач в беседе с РИА «Новости».

Несмотря на высокую калорийность, этот жир не способствует набору веса, а наоборот служит строительным материалом для гормонов, которые синтезируются из жира, участвует в формировании мембраны клетки и оказывает иммуномодулирующее действие, отметила эксперт. Это также означает, что сало создает защиту от вирусных инфекций.

Гончарова рассказала, что кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, а также улучшают обменные процессы в организме. По ее словам, углеводы — это быстрая энергия, жиры — медленная. У сала есть еще один плюс, оно защищает стенки сосудов.