Здоровье 05 июля 2023, 00:19 Врач раскрыл эффективный способ бросить пить водку Хирург Умнов: чтобы бросить пить водку, нужно выработать отвращение к ней Unsplash

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Чтобы бросить пить водку, человеку с зависимостью в большинстве случаев нужно обращаться для лечения в специальные центры. Об этом рассказал хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

Лечение людей с водочной зависимостью состоит из нескольких этапов, пояснил Умнов. Сначала, по его словам, организм человека очищают от токсинов, а после этого проводят реабилитацию в специальных центрах.

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«Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка, это один из самых эффективных способов», — пояснил хирург.

Он добавил, что чем раньше это произойдет, тем лучше. Человека с алкогольной зависимостью родственники должны сразу направлять на специализированное лечение. Вера обещаниям такого человека о том, что он бросит пить, сделает ему же самому только хуже, добавил Умнов.

Ранее Умнов предупреждал, что частное употребление пива делает из человека депрессивного и раздражительного алкоголика. По его словам, любители этого алкогольного напитка часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Кроме того, пиво, как и любой алкоголь, разрушает клетки головного мозга. Также этот напиток вымывает важный для ЦНС магний.