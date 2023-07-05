05 июля 2023, 00:19
Врач раскрыл эффективный способ бросить пить водку
Хирург Умнов: чтобы бросить пить водку, нужно выработать отвращение к ней
Чтобы бросить пить водку, человеку с зависимостью в большинстве случаев нужно обращаться для лечения в специальные центры. Об этом рассказал хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.
Лечение людей с водочной зависимостью состоит из нескольких этапов, пояснил Умнов. Сначала, по его словам, организм человека очищают от токсинов, а после этого проводят реабилитацию в специальных центрах.
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«Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка, это один из самых эффективных способов», — пояснил хирург.
Он добавил, что чем раньше это произойдет, тем лучше. Человека с алкогольной зависимостью родственники должны сразу направлять на специализированное лечение. Вера обещаниям такого человека о том, что он бросит пить, сделает ему же самому только хуже, добавил Умнов.
Ранее Умнов предупреждал, что частное употребление пива делает из человека депрессивного и раздражительного алкоголика. По его словам, любители этого алкогольного напитка часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Кроме того, пиво, как и любой алкоголь, разрушает клетки головного мозга. Также этот напиток вымывает важный для ЦНС магний.
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