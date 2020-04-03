Врач раскритиковал советы из интернета по защите от коронавируса

В период пандемии в Сети появляется множество информации о том, как лучше защититься от вируса. Врач ГКБ имени В. В. Виноградова Мария Блинова попросила россиян с осторожностью относиться к таким советам.

Не стоит доверять видео, где рекомендуют делать защитные маски из бумажных полотенец. В интервью «Российской газете» Блинова напомнила, что спасти от заражения может только респиратор. Медицинская маска создана для уже болеющих. Она помогает им не заразить других.

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула медик.

По ее словам, не стоит обрабатывать маски спиртовой настойкой прополиса. Ведь нет доказательств, что это вещество обеззараживает.

Врач добавила, что некоторые советы в интернете и вовсе опасны для здоровья. Так, некоторые предлагают для повышения иммунитета пить перекись водорода. Этого ни в коем случае нельзя делать. Любое средство «для наружного применения» пить не следует. Даже в том случае, если концентрация кажется безопасной, отметила Блинова.

Ранее телеведущая Елена Малышева дала совет, как повысить иммунитет и защититься от коронавируса.

По последней информации, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом, в мире число заболевших превысило миллион.