Здоровье 06 сентября 2023, 19:33 Врач Рангараджан: белые пятна на ногтях не являются признаком нарушений в организме

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Белые пятна на ногтях не являются каким-либо опасным признаком нарушений в работе организма. Об этом рассказал британский врач-терапевт Каран Рангараджан, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, зачастую такие пятна появляются из-за незначительных травм ногтевой пластины. Они не сигнализируют о дефиците кальция и нехватке витамина D, как это принято считать.

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Врач отметил, что белые пятна на ногтях исчезают примерно за шесть недель.