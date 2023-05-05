Здоровье 05 мая 2023, 20:05 Врач Раменский: жирная пища повышает риски развития болезней сердца

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Вредные привычки и злоупотребление жирной пищей негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, жирная и соленая еда провоцирует повышение уровня холестерина в крови, тем самым оказывая дополнительную нагрузку на сердце. Также работу органа нарушает курение и малоподвижный образ жизни.

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Как сообщил сайт kp.ru, риски развития болезней сердца также повышает отсутствие регулярных физических нагрузок.