Здоровье 04 мая 2023, 16:04 Врач Раменский: при ожоге кипятком рану следует поместить под холодную воду

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При ожогах кипятком в домашних условиях необходимо снять одежду и поместить пораженный участок тела в холодную воду. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, проточная вода снизит болевые ощущения и охладит поврежденные ткани. Через 15 минут после промывания на обожженную кожу следует наложить стерильную повязку.

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Врач отметил, что на ожоги нельзя наносить масла, марганцовку и йод, эти средства лишь усилят боль.