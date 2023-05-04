04 мая 2023, 16:04
Врач Раменский: при ожоге кипятком рану следует поместить под холодную воду
При ожогах кипятком в домашних условиях необходимо снять одежду и поместить пораженный участок тела в холодную воду. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.
По словам специалиста, проточная вода снизит болевые ощущения и охладит поврежденные ткани. Через 15 минут после промывания на обожженную кожу следует наложить стерильную повязку.
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Врач отметил, что на ожоги нельзя наносить масла, марганцовку и йод, эти средства лишь усилят боль.
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