Здоровье 03 июля 2023, 17:13 Врач Раменский посоветовал сделать холодный компресс при солнечном ожоге

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При солнечном ожоге нельзя использовать средства на масляной основе, к пострадавшему месту лучше приложить холод. Об этом News.ru рассказал терапевт Павел Раменский.

По его словам, для обожженной области также подойдет средство, в составе которого есть алоэ. А вот жирные лосьоны создадут пленку, которая только усугубит состояние.

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«Охладите область солнечного ожога, нанеся на нее холодный компресс или обмакнув в прохладную воду. Избегайте применения льда напрямую на кожу, чтобы не вызвать обморожение», — сказал врач.

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