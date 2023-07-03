03 июля 2023, 17:13
Врач Раменский посоветовал сделать холодный компресс при солнечном ожоге
При солнечном ожоге нельзя использовать средства на масляной основе, к пострадавшему месту лучше приложить холод. Об этом News.ru рассказал терапевт Павел Раменский.
По его словам, для обожженной области также подойдет средство, в составе которого есть алоэ. А вот жирные лосьоны создадут пленку, которая только усугубит состояние.
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«Охладите область солнечного ожога, нанеся на нее холодный компресс или обмакнув в прохладную воду. Избегайте применения льда напрямую на кожу, чтобы не вызвать обморожение», — сказал врач.
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