03 мая 2023, 18:41
Врач Раменский назвал соль, кофеин и алкоголь самыми вредными продуктами для работы почек
Чрезмерное употребление алкоголя, соли и кофеина негативно влияет на работу почек. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.
По словам специалиста, почки поддерживают баланс минералов в организме и очищают кровь от токсинов. Избыток соли и кофеина в рационе может спровоцировать образование камней в органе.
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Как сообщило Nation News, нарушить работу почек также способен алкоголь, который вызывает дегидратацию организма.
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