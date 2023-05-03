Здоровье 03 мая 2023, 18:41 Врач Раменский назвал соль, кофеин и алкоголь самыми вредными продуктами для работы почек

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Чрезмерное употребление алкоголя, соли и кофеина негативно влияет на работу почек. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, почки поддерживают баланс минералов в организме и очищают кровь от токсинов. Избыток соли и кофеина в рационе может спровоцировать образование камней в органе.

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Как сообщило Nation News, нарушить работу почек также способен алкоголь, который вызывает дегидратацию организма.