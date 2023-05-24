Здоровье 24 мая 2023, 11:34 Врач Раменский назвал потерю аппетита одним из признаков скрытого панкреатита

Читать 360tv в

Врач-терапевт Павел Раменский в разговоре с изданием NEWS.ru назвал потерю аппетита одним из признаков скрытого панкреатита — воспаления поджелудочной железы.

При панкреатите человек испытывает общее недомогание, у него может измениться цвет кала и резко повыситься сахар в крови.

Реклама

«Поджелудочная играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Когда ее работа нарушена, сахар растет, что грозит диабетом», — добавил медик.

Если долгое время игнорировать панкреатит, то можно заработать серьезные осложнения в виде сахарного диабета и даже рака, резюмировал Раменский.