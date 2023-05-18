18 мая 2023, 15:46
Врач Раменский: инсульт в молодом возрасте может спровоцировать малоподвижный образ жизни
Вредные привычки, избыточный вес и малоподвижный образ жизни повышают риски развития инсульта в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.
По словам специалиста, нарушения кровоснабжения головного мозга также могут спровоцировать сахарный диабет и высокий уровень холестерина в крови.
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Кроме того, опасное заболевание может развиваться из-за хронических недосыпов, стрессов и гипертонии, добавил врач.
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