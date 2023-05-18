Здоровье 18 мая 2023, 15:46 Врач Раменский: инсульт в молодом возрасте может спровоцировать малоподвижный образ жизни

Читать 360tv в

Вредные привычки, избыточный вес и малоподвижный образ жизни повышают риски развития инсульта в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, нарушения кровоснабжения головного мозга также могут спровоцировать сахарный диабет и высокий уровень холестерина в крови.

Реклама

Кроме того, опасное заболевание может развиваться из-за хронических недосыпов, стрессов и гипертонии, добавил врач.