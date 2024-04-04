Здоровье 04 апреля 2024, 15:51 Врач Рахимова предупредила, что детям до 15 лет противопоказан анальгин и аспирин

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При лечении детей нужно с большой осторожностью давать им лекарства, некоторые до 15 лет просто противопоказаны. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Гузель Рахимова.

Она объяснила, что каждый год около пяти тысяч детей попадают в больницу с отравлениями лекарствами. Причем часть из них — из-за родителей, которые лечат ребенка без согласования с врачом.

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«Частыми причинами являются самостоятельное применение лекарственных препаратов без назначения врача и несоблюдение допустимых возрастных дозировок», — отметила Рахимова.

Как добавил сайт KP.RU, с большой осторожностью и только под присмотром врача можно давать детям нестероидные противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие средства. В частности, аспирин и анальгин, которые имеют много побочных эффектов. Также в списке средства от диареи, капли от заложенности носа и муколитики.

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