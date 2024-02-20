Здоровье 20 февраля 2024, 13:07 Врач Рафаелян рассказала, что частое мытье рук может вызвать атопический дерматит

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Многие люди сталкивались с атопическим дерматитом, который обычно обостряется зимой и ранней весной, также усугубляют свое состояние и сами люди. Об этом LIFE рассказал врач первой категории, аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян.

Она объяснила, что заболевание обычно проявляется покраснением, сухостью и зудом. Оно обостряется при ношении украшений, в котором содержится никель. Эта причина провоцирует дерматит в 40% случаев. Место контакта краснеет и чешется.

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Еще одна причина — увлечение ароматическими свечами и освежителями воздуха. Они выделяют пары, которые вызывают покраснение и зуд. Наконец, из-за частого мытья рук также может появиться дерматит, потому что нарушается защитный барьер кожи.

«Нещелочное мыло помогает восстановить липидный слой. Также важно обращать внимание на низкое содержание отдушек, а для людей с атопией кожи важно отсутствие в составе трав и натуральных эфирных масел», — сказала врач.

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