Здоровье 26 июня 2023, 16:00 Врач Раджан: из-за недостатка гигиены в пупке может образоваться опасный пупочный камень

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Гигиене пупка необходимо уделять достаточное внимание, в противном случае в этой части тела может образоваться опасный пупочный камень — омфалолит. Об этом сообщил врач-хирург Каран Раджан сайту kp.ru.

По словам специалиста, бактериальное воспаление дна пупочной ранки может стать причиной развития различных инфекций.

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Врач порекомендовал промывать пупок с мылом или очищать его мокрой ватной палочкой. При этом не стоит использовать гигиенические средства на основе спирта, добавил Раджан.