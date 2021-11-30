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    30 ноября 2021, 16:25

    Врач Радж: сон в прохладе может замедлить старение

    Дарья Морозова

    Врач Каран Радж рассказал, что сон при прохладной температуре может замедлить старение. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Врач Радж: сон в прохладе может замедлить старение

    По его словам, этот фактор улучшает выработку мелатонина. Мелатонин влияет не только на качество сна, но и замедляет старение организма. Кроме того, сон в прохладе способствует похудению, уточнил Радж.

    «Сон в холодной комнате может улучшить метаболизм. Существуют исследования, которые показывают, что воздействие холода может увеличить количество бурого жира, вырабатываемого стволовыми клетками», — пояснил он.

    Также врач добавил, что прохлада помогает уснуть быстрее и спать крепче. Это происходит, потому что мозгу не нужно тратить время на снижение температуры тела.

    Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, что именно указывает на дефицит в организме витамина К. По словам специалиста, кровоточивость может быть прямым признаком этого явления, однако проявляется он у людей крайне редко. Она добавила, что витамин K содержится в большом количестве в продуктах животного и растительного происхождения, которые человек ест каждый день.