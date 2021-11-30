Врач Радж: сон в прохладе может замедлить старение

Врач Каран Радж рассказал, что сон при прохладной температуре может замедлить старение. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, этот фактор улучшает выработку мелатонина. Мелатонин влияет не только на качество сна, но и замедляет старение организма. Кроме того, сон в прохладе способствует похудению, уточнил Радж.

«Сон в холодной комнате может улучшить метаболизм. Существуют исследования, которые показывают, что воздействие холода может увеличить количество бурого жира, вырабатываемого стволовыми клетками», — пояснил он.

Также врач добавил, что прохлада помогает уснуть быстрее и спать крепче. Это происходит, потому что мозгу не нужно тратить время на снижение температуры тела.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, что именно указывает на дефицит в организме витамина К. По словам специалиста, кровоточивость может быть прямым признаком этого явления, однако проявляется он у людей крайне редко. Она добавила, что витамин K содержится в большом количестве в продуктах животного и растительного происхождения, которые человек ест каждый день.