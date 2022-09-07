Врач Пылев рассказал, у каких мужчин может возникнуть рак груди | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 14:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врач Пылев рассказал, у каких мужчин может возникнуть рак груди Врач Пылев: мужчины, употребляющие алкоголь и сигареты, могут столкнуться с раком груди

Читать 360tv в

Врач-онколог, член Европейского общества клинических онкологов (ESMO), кандидат медицинских наук Андрей Пылев заявил, что мужчины, которые употребляют алкоголь и сигареты, а также страдают ожирением, могут столкнуться с раком грудных желез. Об этом написало Ura.ru.

Цирроз печени также может стать фактором развития злокачественной опухоли в груди.

Реклама

«В группе риска любое состояние, заболевание, ситуация, которая характеризуется повышением уровня эстрогена и снижением уровня тестостерона у мужчин. К увеличению риска развития рака грудной железы у мужчин могут приводить факторы внешнего воздействия: прием алкоголя или курение. Это может быть цирроз печени, при котором тоже повышается уровень эстрогена. Это может быть прием данного гормона, связанный с лечением какого-либо заболевания. Это может быть ожирение. Жировая ткань продуцирует эстроген. Также чаще болеют люди пожилого возраста», — сообщил медик.

Реклама

Пылев отметил, что рак груди у мужчин ведет себя более агрессивно. Это связано с тем, что их грудная железа существенно меньше, чем у женщин. Небольшие размеры опухоли могут врастать в соседние структуры и оказаться неоперабельными.

0 0 0 0 0 0