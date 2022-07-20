Врач Пурига рассказала, какой дешевый продукт поможет улучшить здоровье

Существует дешевый продукт, который является источником большого количества витаминов и полезных веществ. Такой информацией поделилась кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига. Об этом сообщил «Царьград».

По словам специалиста, таким продуктом является сельдерей. Его стоимость составляет примерно 100 рублей. Этот продукт благотворно влияет на состояние костей. Также при регулярно употреблении он препятствует возникновению проблем с сердцем, а также снижает риск появления диабета второго типа, передал сайт «Вести Подмосковья».

Специалист посоветовала хранить сельдерей в фольге в холодильнике. Вводить в рацион его стоит постепенно, передали «Дни.ру».