Врач Пурига рассказала, что трудоголики живут меньше алкоголиков

Спортивный врач Александра Пурига рассказала, что средняя продолжительность жизни у людей, работающих без отпуска, меньше, чем у тех, кто злоупотребляет спиртным. Об этом сообщило РИА ФАН.

«У людей, которые долгое время обходились без отпуска, продолжительность жизни меньше, чем у хронических алкоголиков», — написала она в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что отсутствие отдыха вреднее для здоровья. Оно негативно сказывается на нервной системе, сердце и сосудах. Кроме того, переутомление часто вызывает хронические головные боли и нарушения сна.