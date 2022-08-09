Врач Пурига рассказала, чем опасны шампуни от перхоти

Врач Александра Пурига рассказала, что некоторые шампуни от перхоти покрывают кожу головы пленкой и, тем самым, не приносят никакой пользы. Об этом написало издание Lenta.ru.

Она отметила, что далеко не все средства эффективны в борьбе с перхотью, которая вызывается одной из разновидностей грибка Malassezia.

«Есть шампуни, которые создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться. Позитивный эффект от средства, как правило, заканчивается с окончанием его применения», — процитировало utro.ru слова медика.

В состав некоторых шампуней входит дешевый противогрибковый препарат триклозан, который чаще всего неблагоприятно сказывается на состоянии кожи головы.

По словам врача, шампуни с высокой концентрацией этого лечебного вещества разрушают микробиом кожи и больше вредят, чем помогают излечиться от перхоти.