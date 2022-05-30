Врач-пульмонолог Шмелев посоветовал астматикам не заниматься самолечением

Врач-пульмонолог Евгений Шмелев посоветовал людям, страдающим астмой, не заниматься самолечением. Он также объяснил, каким образом можно распознать эту болезнь, написал сайт NEWS.ru.

Специалист отметил, что астма является многообразным заболеванием, основные симптомы у которого — приступы удушья, возникающие с затрудненным выдохом.

Для того, чтобы понять, что вы болеете астмой, необходимо пройти аллергологическое обследование. Затем врач скажет, являются ли ваши симптомы признаком астмы.

«Если это астма, надо получить соответствующую терапию, обычно это бывают ингаляционные препараты. Ни в коем случае нельзя лечиться самостоятельно и снимать приступы, это может привести к смерти от передозировки, потому что противоастматические лекарства, если неграмотно принимать, могут привести к трагическим последствиям. Все самодеятельности — это нехорошие поступки, которые могут печально закончиться», — сказал специалист.

В понедельник, 30 мая, отмечается Всемирный день борьбы с астмой и аллергией.