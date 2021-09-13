Врач-пульмонолог, перенесший ковид, поделился собственном опытом

Пульмонолог дорожной больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин рассказал о перенесенном коронавирусе. Лично у него болезнь проявляла себя потерей обоняния, однако у многих, по его словам, могут возникнуть и другие проблемы. Об этом написал Life.

Ковид можно отличить по особому сочетанию признаков. Если с начала пандемии самой яркой особой приметой была потеря обоняния, то после появления индийского штамма болезнь начиналась с тошноты, рвоты, диареи.

Сам врач переболел коронавирусной инфекцией еще в 2020 году. По его словам, возврат обоняния наступил где-то лишь спустя год. То есть обоняние, с одной стороны, вернулось где-то примерно спустя неделю, но, с другой стороны, была паросмия.

«У меня все негативные запахи, все запахи, вызывающие отвращение, стали одинаковыми. То есть, условно говоря, запах пота стал таким же, как запах каких-то пищевых отходов в мусорке. Причем это был какой-то новый запах, который я до этого не знал», — отметил Овечкин.

Он добавил, что диагностика ковида по-прежнему остается довольно сложной. ПЦР-тест может не показать ковид у заболевшего, потому что вируса нет именно в его верхних дыхательных путях. Для более полной уверенности стоит делать и антигенный тест, который позволяет обнаружить в носо- или ротоглотке вирусные белки, заключил медик.