Врач-пульмонолог Белоглазова рассказала об опасности курения при ОРВИ

Курить при ОРВИ не стоит, поскольку это может замедлить выздоровление и усилить симптомы. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-пульмонолог Ирина Белоглазова.

Курение способствует развитию хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний бронхо-легочной системы, а при ОРВИ, ОРЗ, гриппе может привести к осложнениям. Это связано с тем, что вирус поражает дыхательные пути — от носовой полости и до легких.

При этом отмечается, что тяга к курению при респираторных заболеваниях снижается сама собой, поэтому простуда — повод попробовать отказаться от вредной привычки, написала «Политика сегодня».