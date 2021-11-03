Врач-пульманолог рассказал, в каком случае стоит вызывать скорую помощь

Врач-пульмонолог, профессор и доктор медицинских наук Александр Карабиненко пояснил, при каких симптомах следует вызывать скорую помощь, а при каких не стоит тратить драгоценное время медиков. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, большинство вызовов от людей ничем не обоснованы. Врачам из-за коронавируса, а также всплеска сезонных заболеваний, приходится работать с огромной нагрузкой.

«Скорую вызывать и обращаться к врачу надо тогда, когда человек не может выполнять повседневные задачи: не может работать, что-то у него болит, дышать тяжело, высокая температура», — отметил Карабиненко.

Медик добавил, что симптомы коронавируса очень похожи и на грипп, и на простудные заболевания. Самому больному вряд ли удастся разобраться с тем, какой именно вирус пробрался к нему в организм.

«А чтобы не было простудных явлений, гриппа и коронавируса, нужно сделать прививку», — заключил специалист.