Здоровье 10 июля 2023, 15:24 Врач-психиатр Куреков сообщил, что проблемы с пищеварением и запоры могут быть симптомами деменции

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Фактически, деменцию можно назвать «приобретенной формой слабоумия», когда поражаются области головного мозга. А трудности с произношением слов могут стать первыми сигналами о наличии заболевания. Об этом RT сообщил врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков.

У некоторых пациентов деменция может проявляться дезориентированностью в пространстве и времени, усталостью, странными и навязчивыми мыслями, чрезмерным отвлечением, написали «Известия».

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В редких случаях человек может испытывать зрительные и слуховые галлюцинации, а также проблемы с пищеварением и запоры, добавил медик.