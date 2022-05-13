Врач-психиатр Хайкин рассказал, какие нарушения в мозге возникают после ковида

Врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы, кандидат медицинских наук Вадим Хайкин заявил, что люди, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с тремя видами нарушений в головном мозге. Об этом написал Ura.ru.

Специалист отметил, что у пожилых людей может снижаться память и умственная работоспособность, в среднем и молодом возрасте могут появиться тревожные расстройства, а бессонница возникает вне зависимости от возраста.

«По частоте того, что мы наблюдаем, я бы выделил когнитивные нарушения, тревожные расстройства, в том числе панические атаки, а также бессонницу. Первые чаще всего встречаются в пожилом и старческом возрасте даже после легкой формы COVID-19. Человек становится невнимательным и забывчивым. Тревожные расстройства проявляются в молодом возрасте до 44 лет включительно и среднем, до 59 лет. Нарушения сна характерны для разных групп людей. Бессонница может быть и следствием повышенной тревожности, и астенических проявлений. Человек больше устает, утомляется, дремлет днем и не спит ночью», — сказал Хайкин.

Специалист порекомендовал в случае проявления одного из симптомов обращаться к психиатру или неврологу.