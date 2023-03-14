Здоровье 14 марта 2023, 13:26 Врач-психиатр Гернет сообщил, что антидепрессанты могут способствовать снижению или набору веса

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Врач-психиатр Илья Гернет в разговоре с изданием «Москва 24» назвал утверждение о том, что антидепрессанты вызывают привыкание, ложным и подчеркнул, что они могут способствовать снижению или набору веса.

Медик объяснил, что эти препараты способны регулировать количество передаваемых импульсов в клетках.

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«Это вещества, которые увеличивают или уменьшают количество передаваемых импульсов в клетках. Если их становится меньше нормы, то наступает депрессия. А препараты в этом отношении носят функцию регулирующую», — добавил Гернет.

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Помимо успокаивающего эффекта, антидепрессанты улучшают качество сна и восстанавливают аппетит, отметил психиатр.