Врач Проценко не исключил осенней волны коронавируса в России

Новая вспышка коронавирусной инфекции может начаться в России в конце сентября — начале октября. В эти даты сойдутся сразу три фактора, которые повлияют на эпидемическую ситуацию в стране. Как сообщило Ura.ru, с таким заявлением выступил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он пояснил, что в конце первого осеннего месяца большая часть отпускников вернется с отдыха, начнется заражение гриппом — и все это наложится на ковид.

«Это все может создать предпосылки для новой вспышки и тяжелого течения болезни», — заявил Проценко.

Врач подчеркнул, что осенью все будет зависеть от позиции россиян. Если люди не пойдут вакцинироваться, то у медиков прибавится работы и снова придется разворачивать дополнительные койки.

По словам Проценко, единственный работающий способ профилактики на сегодня — это прививка, которая защитит от тяжелой инфекции и летального исхода. Он не исключил, что коронавирус останется с человечеством надолго, как грипп. С ним придется научиться жить и регулярно проходить процедуру по защите иммунитета.

Врачи не исключили, что ближайшей осенью люди смогут одновременно заразиться коронавирусом и гриппом, к ослабленному организму может присоединиться бактериальная инфекция, что еще больше осложнит лечение. По мнению медиков, защититься поможет двойная вакцинация — от ковида и от гриппа.