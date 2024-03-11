Здоровье 11 марта 2024, 16:25 Врач Проскурина рассказала, что поврежденную родинку следует «подсушить» йодом

Читать 360tv в

Врач-дерматовенеролог ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» Мария Проскурина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дала советы, что делать с поврежденной родинкой.

Как пояснил медик, однократное повреждение невуса безопасно. Главное — сразу же обработать кожу в месте повреждения антисептиком и «подсушить» йодом.

Реклама

«Если травматизация происходит регулярно, например, родинка постоянно под одеждой или цепочкой, то это уже не очень хороший признак. Чтобы родинки не прогрессировали во что-то злокачественное, мы избегаем инсоляции», — сказала Проскурина.

Врач порекомендовала регулярно наносить на кожу солнцезащитные крема и избегать травматизации.