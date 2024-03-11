Здоровье 11 марта 2024, 16:25 Врач Проскурина рассказала, что папилломавирус может попасть в организм человека через микротрещины на коже

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Косметолог ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», дерматовенеролог Мария Проскурина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что заразиться папилломавирусом можно даже через микротрещины на коже.

Человек может пожать кому-то руку, просто пройтись в бассейне по полу и подцепить бородавку.

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«Вирус попадает, как правило, через микроранки, микротрещенки. Существует он в месте, где он есть, там и вирус, то есть он не распространяется по организму, а существует в месте контакта», — отметила врач.

Большинство людей являются носителями ВПЧ. Однако его признаки проявляются далеко не у всех, многое зависит от состояния иммунитета.