Здоровье 16 января 2024, 18:53 Врач Прошина: отеки могут указывать на болезни почек

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Появление чрезмерной отечности может сигнализировать о развитии заболеваний почек. Об этом сообщила врач-нефролог Клинической больницы Святителя Луки Татьяна Прошина в эфире телеканала«Санкт-Петербург».

По словам специалиста, узи почек необходимо сделать тем людям, которые страдают артериальной гипертензией. Также признаком патологий может стать возникновение боли выше талии, в области ребер.

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Прошина отметила, что выявить заболевания почек можно в ходе ультразвука или по анализам.