Здоровье 26 марта 2024, 15:38 Врач Прощаев порекомендовал проверить себя на когнитивные способности при помощи теста с часами

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Врач-гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал людям старше 40 лет проверять себя на когнитивные способности и первые признаки деменции при помощи теста с часами.

Он предложил нарисовать круглые часы с цифрами на циферблате и указать на них стрелками любое заранее заданное время.

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«В случае неправильного выполнения теста, то есть допущения ошибки больше, чем на пять минут, необходимо обратиться за консультацией к врачу общей практики», — сказал специалист.

У человека с первыми признаками деменции может нарушаться гигиена, человек может стать замкнутым или начать скрывать какие-то вещи.