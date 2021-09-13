Врач прокомментировал утверждение о пользе пива для женщин

Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова назвала утверждение о пользе пива для женщин мифом. По ее словам, содержащиеся в напитке фитоэстрогены не приносят пользы из-за их небольшого количества. Об этом написала Lenta.ru.

«Фитоэстрогены обладают низкой активностью у человека, их содержание в пиве мало, и они частично разрушаются в желудке», — сообщила специалист.

Она добавила, что отличий во влиянии напитка на организм по половому признаку нет.