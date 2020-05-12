Врач прокомментировал работу антимикробных бейджей

Специалист считает, что данный прибор является «чудо-изобретением». Она объяснила, как он работает. После начала использования бейджа в зоне дыхания создается защитный купол, он уничтожает до 99% вирусов. Благодаря этому человек может отказаться от таблеток.

«Механизм действия такой: хлорид натрия вступает в реакцию с водяным паром из воздуха и превращается в диоксид хлора. Он известен давно, как вещество, которое способно разрушать оболочку вируса и микроба, и тогда уже, если вирус разрушен, он не может цепляться за слизистую человека», — пояснила Алексеева.

Она также отметила безопасность данного прибора. Он соответствуют норме: 0,1 мг диоксида хлора на кубометр воздуха.

Напомним, чтобы защитить органы дыхания, необходимо носить маски или респираторы. На руки следует надевать перчатки, чтобы не занести вирус на слизистую.