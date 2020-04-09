Врач прокомментировал идею ученых лечить коронавирус противопаразитарным препаратом

По его словам, «ученые исходят из общего постулата, что все антималярийные препараты можно применять против коронавируса».

«Остальные походы оказались просто бесперспективными, а эти подходы имеют хоть какую-то перспективу. Но назвать „Ивермектин“ препаратом, который меняет течение болезни, который является лекарством спасения, не только нельзя, — нельзя даже думать в этом направлении!» — заключил он.

Также врач предупредил, что «это все применяется только в больницах строго по показаниям», и ни в коем случае нельзя заниматься самолечением в домашних условиях.