Врач прокомментировал идею ученых лечить коронавирус противопаразитарным препаратом
Предложение австралийских ученых лечить коронавирус противопаразитарным препаратом «Ивермектин» интересно, но реальные испытания будут еще не скоро — уверен врач-кардиолог Александр Мясников. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, «ученые исходят из общего постулата, что все антималярийные препараты можно применять против коронавируса».
«Остальные походы оказались просто бесперспективными, а эти подходы имеют хоть какую-то перспективу. Но назвать „Ивермектин“ препаратом, который меняет течение болезни, который является лекарством спасения, не только нельзя, — нельзя даже думать в этом направлении!» — заключил он.
Также врач предупредил, что «это все применяется только в больницах строго по показаниям», и ни в коем случае нельзя заниматься самолечением в домашних условиях.