    09 апреля 2020, 14:56

    Врач прокомментировал идею ученых лечить коронавирус противопаразитарным препаратом

    Дарья Морозова

    Предложение австралийских ученых лечить коронавирус противопаразитарным препаратом «Ивермектин» интересно, но реальные испытания будут еще не скоро — уверен врач-кардиолог Александр Мясников. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, «ученые исходят из общего постулата, что все антималярийные препараты можно применять против коронавируса».

    «Остальные походы оказались просто бесперспективными, а эти подходы имеют хоть какую-то перспективу. Но назвать „Ивермектин“ препаратом, который меняет течение болезни, который является лекарством спасения, не только нельзя, — нельзя даже думать в этом направлении!» — заключил он.

    Также врач предупредил, что «это все применяется только в больницах строго по показаниям», и ни в коем случае нельзя заниматься самолечением в домашних условиях.