08 декабря 2022, 15:05
Врач Прокофьев рассказал, что сбивать температуру аспирином не нужно
Врач Денис Прокофьев рассказал, что аспирин небезопасен для организма. Поэтому его не стоит использовать для того, чтобы сбить температуру, сообщил телеканал «Царьград».
«Его основная проблема в том, что он действует на кроветворение, разжижая кровь и снижая агрегацию тромбоцитов», — уточнил эксперт.
Реклама
Прокофьев пояснил, что аспирин повышает риск кровотечений. Для снижения температуры больше подходит парацетамол, но и его не стоит принимать без рекомендации врача.
Реклама
«Температура является симптоматикой, это не отдельное заболевание. И самое главное — даже от самой высокой температуры человек никаких последствий в виде летального исхода не несет», — цитирует специалиста Daily Moscow.
Лекарства
Врачи
Реклама
Реклама