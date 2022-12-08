Здоровье 08 декабря 2022, 15:05 Врач Прокофьев рассказал, что сбивать температуру аспирином не нужно

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Врач Денис Прокофьев рассказал, что аспирин небезопасен для организма. Поэтому его не стоит использовать для того, чтобы сбить температуру, сообщил телеканал «Царьград».

«Его основная проблема в том, что он действует на кроветворение, разжижая кровь и снижая агрегацию тромбоцитов», — уточнил эксперт.

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Прокофьев пояснил, что аспирин повышает риск кровотечений. Для снижения температуры больше подходит парацетамол, но и его не стоит принимать без рекомендации врача.

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«Температура является симптоматикой, это не отдельное заболевание. И самое главное — даже от самой высокой температуры человек никаких последствий в виде летального исхода не несет», — цитирует специалиста Daily Moscow.