Врач Прокофьев: препараты с цинком могут повысить сопротивляемость организма инфекциям | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Врач Прокофьев: препараты с цинком могут повысить сопротивляемость организма инфекциям

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Врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что лекарственные препараты, содержащие цинк, могут повысить сопротивляемость организма инфекциям. Для того, чтобы это произошло, необходимо соблюсти некоторые условия, написал «Абзац».

«Во-первых, это баланс всех микроэлементов. Во-вторых, лабораторно должен быть доказан дефицит цинка. То есть если уровень цинка в организме достаточный, а есть дефицит витамина D, то прием цинка ничего не даст», — сообщил медик.

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Для исследования статуса цинка можно сдать анализ цельной крови, сыворотки крови, мочи, а также исследовать такие биоматериалы, как волосы и ногти.

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Прокофьев порекомендовал россиянам в случае выявленной необходимости принимать цинк, пить его не в форме капсул или таблеток, а в виде растворимого в воде порошка. По словам медика, в таком случае у препарата повышается биодоступность.

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