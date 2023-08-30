Здоровье 30 августа 2023, 12:16 Врач Прокофьев посоветовал туристам обращаться в страховую при первых симптомах ротавируса

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Ротавирус может приводить к очень серьезным последствиям, поэтому не стоит игнорировать его симптомы, особенно на отдыхе. Об этом «Царьграду» рассказал заведующий медицинской частью, врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, ротавирус вызывает сильное обезвожживание организма. Если не принимать мер, то оно может дойти до четвертой, терминальной, стадии, что чревато летальным исходом. Поэтому при первых признаках вируса нужно начать прием энтеросорбентов и солевых растворов.

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Врач напомнил, что к каждой туристической путевке прилагается страховкой, добавил сайт kp.ru. Поэтому лучше ею воспользоваться и обратиться к врачу.

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