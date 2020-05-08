Врач: продукты не надо обрабатывать антисептиком

«Ты пришел домой, ты вытащил продукт из того пакета, в котором он находился. Если эта коробка бумажная сока, ты можешь ее протереть, но кипятком ее обдавать, обрызгивать из антисептика совсем не нужно», — пояснила врач.

Она также напомнила, что фрукты и овощи нужно мыть. Кроме того, по ее словам, продукты в магазинной упаковке не должны оказываться на обеденном столе.

Романенко объяснила, что на предприятиях соблюдаются все санитарные нормы при расфасовке товаров.