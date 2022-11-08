Врач Продеус заявил, что зависимость от сосудосуживающих капель может возникнуть за три дня | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 11:29 Врач Продеус заявил, что зависимость от сосудосуживающих капель может возникнуть за три дня

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Доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в разговоре с радиостанцией Sputnik предупредил россиян об осторожном использовании сосудосуживающих капель для носа. По словам медика, зависимость от них развивается на третий-четвертый день.

Кроме того, такие препараты негативно воздействуют на слизистую оболочку носа.

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«Эти капли снимают симптомы, а не лечат. Лечение может назначить только врач», — пояснил медик.

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Продеус уточнил, что неумеренное применение сосудосуживающих капель может привести к вазомоторному риниту. При этом заболевании слизистая носа становится уязвимой для вирусов и бактерий. На ней гибнут ворсинки, а ткань начнет постоянно отекать.

Если человек желает дольше четырех дней закапывать нос, то ему следует проконсультироваться со специалистом, заключил иммунолог.