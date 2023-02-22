22 февраля 2023, 11:05
Врач Продеус заявил, что ОРВИ несколько раз в год не является серьезным признаком нарушения иммунитета
Аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус в эфире телеканала «Доктор» рассказал, что респираторные вирусные инфекции несколько раз в год не говорят о том, что у человека нарушен иммунитет.
Человеку стоит задуматься в том случае, если он болеет более четырех раз в течение года.
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«Однако респираторные вирусные инфекции у взрослого человека более четырех-пяти раз в течение календарного года — уже тревожный сигнал. Повод задуматься о состоянии своего здоровья», — процитировал kp.ru врача.
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Ребенок, напротив, может заражаться до восьми раз за год, поскольку его иммунная система менее опытная. Насторожиться стоит лишь в том случае, если респираторная инфекция дает бактериальные осложнения, и так случается два и более раз в течение года, резюмировал Продеус.
Врачи
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