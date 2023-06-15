Здоровье 15 июня 2023, 13:29 Врач Продеус рассказал, какие люди не смогут стать донорами Врач Продеус заявил, что люди с болезнями почек не смогут стать донорами

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Некоторые люди не могут стать донорами из-за проблем со здоровьем. Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал о таких категориях людей. Об этом сообщило «Радио 1».

По словам специалиста, донорами не могут стать люди с хроническими и тяжелыми заболеваниями почек, печени, сердечно-сосудистой системы. Также донорство не подойдет для людей с гепатитом всех типов и заболеваниями крови, написали «Народные новости».

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Если же вы хотите стать донором, но перед сдачей крови простыли, то лучше подождать, когда болезнь закончится.