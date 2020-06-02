Врач: проблемы с печенью повышают риск заразиться коронавирусом
Проблемы с печенью увеличивают риск заражения коронавирусом и появления осложнений. Так считает кандидат медицинских наук, гепатолог Сергей Вялов. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
Основная причина этого заключается в том, что у людей со здоровой печенью мало рецепторов ACE2, к которым «прицепляется» вирус. Соответственно, ему трудно проникнуть в такой организм.
При наличии гепатита или цирроза, алкогольной болезни или жирового гепатоза гораздо выше риск заразиться коронавирусом и получить осложнения на легкие.
«К тому же хронические болезни печени начинают прогрессировать, что еще больше усугубляет состояние пациента и препятствует эффективному лечению», — добавил Вялов.