Врач призвал ввести вход в рестораны по QR-коду по всей стране

Согласно новым ограничениям, введенным в столице России, на входе в ресторан или кафе необходимо предъявить специальный QR-код. Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал Ura.ru, что такие меры необходимо вводить по всей стране, чтобы избежать локдауна.

В Москве ввели новые ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией. Теперь, чтобы попасть в столичные кафе и рестораны, необходимо предъявить специальный QR-код, содержащий информацию о прохождении вакцинации, наличии антител или отрицательный результат ПЦР-теста. По словам Тимакова, это единственное верное решение, и не только для столичного региона.

«В данный момент, пока огромное количество людей восприимчивы к коронавирусной инфекции, другого выхода нет: чтобы не закрываться на локдаун, нужно вводить ограничения. В зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация, практика ограничений Москвы будет переводится и на регионы», — сказал медик.

Он отметил, что посещение людных мест по QR-кодам поможет не бояться заразиться также тем, у кого есть противопоказания к прививке и уже переболевшим ковидом.