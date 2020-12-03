Врач призвал спокойно полежать в кровати несколько дней при простуде

Попытки в кратчайшие сроки вылечить простуду уже сами по себе неправильны.

«Задача острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) — немного притормозить человека, дать сигнал, что он живет не в своем ритме», — заявила Ярцева.

Она напомнила, что больной должен отдохнуть немного. Важно вспомнить о последних днях перед болезнью и понять, почему иммунная система не справилась с обычным вирусом.

«Многие люди были в тех же условиях и не заболели», — отметила терапевт.

В лечении простуды важны покой и обильное питье воды, чая, домашнего компота, морса, отвара и просто жидкостей с минимальным содержанием сахара.

Ярцева не поддерживает использование эхинацеи. Многие люди руководствуются принципом — чем больше, тем лучше. По мнению врача, больной может злоупотребить дозировкой данного средства. Кроме того, препараты растительного происхождения способны вызвать аллергию.

В то же время иммунолог считает полезным промывание носа и полоскание горла изотоническими слабыми растворами соли. Витамин С не стоит употреблять в виде драже, лучше регулярно есть фрукты и овощи. Апельсины и лимоны — не единственные источники этого витамина, напомнила врач. Полезны для здоровья и ягоды: красная и черная смородина, клюква, брусника, облепиха, крыжовник.