Врач призвал принимать теплый душ вместо горячей ванны при ОРВИ

Поддерживать гигиену при ОРВИ нужно щадящими способами, не допуская перегрева или переохлаждения. Горячая ванну лучше заменить на теплый пятиминутный душ. Об этом главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников сообщил РИА «Новости».

Через пот выходят токсины, и нужно помогать коже очищаться. Гигиена очень важна при болезни, но нужно поддерживать ее правильно, в зависимости от состояния больного.

При повышенной температуре принимать горячую ванну нельзя ни в кем случае. Если у больного удовлетворительное состояние, то не помешает теплый душ на пять-семь минут.

«Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть», — посоветовал специалист.

Если температура меньше 38 градусов, ее не надо сбивать. Если больше 38 градусов, стоит принимать жаропонижающие средства. Согреться при ознобе можно шерстяной одеждой, теплыми носками, укрывшись пледом. Важно, чтобы в комнате при этом не было сквозняков и поддерживалась комфортная температура, отметил Тяжельников.

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