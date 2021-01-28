Врач призвал отказаться от ношения двух масок одновременно

Ношение двух масок с точки зрения общепринятой научной практики ничем не оправдано и может привести к усталости и сонливости. Об этом рассказала врач-инфекционист Галина Гольцман.

Людям никто не запретит носить по две маски, если им так хочется, однако этого лучше избегать, сообщила специалист. Глава терапевтического отделения израильской клиники объяснила, что это может привести к негативному эффекту.

«С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает», — рассказала Гольцман РИА «Новости».

При использовании двух масок вокруг носа накапливается повышенное содержание углекислого газа, который выдыхает человек. Это может вызвать усталость и сонливость, объяснила инфекционист.

Двойное ношение масок в период пандемии практикуют многие американские политики, в том числе новоизбранный президент США Джо Байден. Однако нет никаких данных, которые бы указывали, что одной маски недостаточно для защиты от рисков заражения коронавирусом.

Американские исследователи ранее определили, что у больных шизофренией риски смертельного исхода при COVID-19 примерно в три раза выше, чем у обычных пациентов.